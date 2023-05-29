مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مبادرة ابدأ حققت نجاحات غير مسبوقة على الأرض

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مبادرة ابدأ الرئاسية لدعم الصناعة حققت نجاحات غير مسبوقة على الأرض، لكن لا يمكن التعويل عليها لتطوير الصناعة في دولة بحجم مصر ناتجها القومي نحو 400 مليار دولار.

الموظف المتهم بالبيروقراطية يحتاج لقانون يحميه

وأضاف خلال استضافته في برنامج كلام في السياسة، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة إكسترا نيوز، أن الموظف المتهم بالبيروقراطية يحتاج لقانون يحميه في حالة ثبوت حسن نيته، فإذا حاول مساعدة المستثمر وأخطأ بحسن نية لا يجب أن يدخل السجن، أيضا هو يحتاج لتأهيل وتدريب مستمر.

المسؤولية الأكبر في أي قضية

ولفت إلى أن المسؤولين يجب أن يبلغوا القرارات الجديدة والقوانين الجديدة لأصغر موظف بأي بقعة في أرض مصر، ويجب أن يكون المسؤول قادرا على تأهيل جميع الأفراد تحت إمرته، والوزير الذي يخاف لا يستحق منصبه؛ فالمسؤول الكبير هو من يتحمل المسؤولية الأكبر في أي قضية، وهذه مسألة نسبية طبيعية.

وذكر أن الميزان التجاري في مصر خلال الفترة الأخيرة كأنه مرسوم، تزيد الصادرات فتزيد معها الواردات، ولا بد أن تكون لدينا استراتيجية واضحة، الاستثمار ثم الصادرات، حاليا يرسل رئيس الجمهورية رسائل كل فترة تشير إلى وجود دراسات قوية، على سبيل المثال حين سأل رئيس هيئة الثروة المعدنية «أنت بتتبع وزارة إيه؟»، وأجابه «أنت بتتبع وزارتي المالية والبترول»، وهي رسالة، وأتوقع أن التبعية المشتركة ستنتهي وسيكون هناك قرار وتشريع وقانون خاص بهيئة الثروة المعدنية وستكون هيئة اقتصادية.