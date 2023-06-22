متحدث الرئاسة: مصر أكدت في قمة باريس أهمية التمويل لدفع التنمية بالدول النامية

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن أوجه الضعف والنقص في النظام المالي والعالمي موجودة، وناقشتها القمة الدولية الفرنسية «قمة باريس»، كما ناقشت تداعيتها على مستوى العالم، مؤكدا أن التنمية والتمويل عملية ذات وجهين وليست اتجاها واحدا ولا تستفيد منها دول بعينها، فرؤوس الأموال تحتاج لتشغيل، والتمويل أساسي لدفع التنمية في الدول النامية ويحقق مصالح الدول الكبرى، وهو مضمون رسالة مصر في القمة.

رئاسة مصر لقمة المناخ

وأوضح «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، أن مصر ما زالت في رئاسة قمة المناخ إلى أن تسلمها لدبي في ديسمبر المقبل، ولا يمكن مواجهة التغيرات المناخية دون تمويل العملية التنموية في مختلف الدولة وخاصة الدول النامية، لافتا إلى أن مصر تتطلع لتحول التعهدات إلى قواعد إلزامية في طريقها للتنفيذ، والمؤتمرات ترفع الوعي لدى القادة وصناع الوعي العام في مختلف دول العالم.