الحوار الوطني.. أحمد فايق يطرح مبادرة لتحويل كل مدارس مصر إلى قصور ثقافة

قال الكاتب الصحفي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن المطلوب لمواجهة التحديات الثقافية، هو تدريب الأجيال الجديدة وتدريبنا نحن على الذكاء الاصطناعي، لأن القادم مخيف، وأن نعمل جميعا معا في تكاتف للجهود لأننا أمام قضية مهمة.

مجال التصوير

وأضاف أننا نحتاج أيضا تحسين مناخ المنافسة، وهنا أطالب إدارة الحوار الوطني تحديدا بأن يسمحوا لنا أو يسهلوا مجال التصوير تحديدا، ووجود قرارات ملزمة للجهات التي تمنح تصاريح التصوير لاستخراج التصاريح في أسرع وقت ممكن من أجل التنافسية، فهناك دول عربية ودول في الشرق الأوسط لديها ظروف أفضل منا ولديها رسوم أقل وإعفاءات، بينما لدينا رسوم ضخمة جدا على قطاع الثقافة وكلنا نعاني منها.

الثقافة والهوية المصرية

وتابع: «أطرح عليكم بشكل شخصي مبادرة لتحويل كل مدارس مصر إلى قصور ثقافة، لأن هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن نصل فيه إلى كل أولادنا، لأنهم يقضون أوقاتهم كلها على هواتفهم الذكية، ويمكننا جعل مشاريع التخرج مرتبطة بالثقافة المصرية والهوية المصرية».

واستكمل: «نصنع أفلاما بهواتفهم الذكية، ونروج لها على الإنترنت، فلدينا قاعدة بها ملايين من الطلاب، وبدلا من أن يخرجوا طاقتهم بشكل سلبي، يكون هناك نوع من الإلزام في المدارس والجامعات، أن تكون مشاريع التخرج من الابتدائي للجامعة لها علاقة بالهوية المصرية».