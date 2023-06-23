مصطفى بكري لـ«الشاهد»: مرسي دخل «الاتحادية» قبل أداء اليمين وطلب تغيير الأثاث

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن هناك الكثير من الوقائع كانت مقدمات لثورة 30 يونيو، وليوم 3 يوليو، ويجب علينا أن نسجلها حتى نوقف الهجمة الشرسة على تزييف تاريخ مصر.

الانتخابات الرئاسية 2012

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد البازن على قناة إكسترا نيوز، أنه في 30 يونيو 2012، كان يتوقع فوز الفريق أحمد شفيق، في الانتخابات الرئاسية، لكن التداعيات أدت إلى فوز محمد مرسي، واستعد المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري مكمل يحمي المؤسسة العسكرية من تدخلات الإخوان.

قصر الاتحادية

وأوضح أن «مرسي» بعد فوزه خرج بخطاب عادي يمكن أن يقوله أي شخص، مليء بالوعود التي ما أنزل الله بها من سلطان، ووعد بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائي، وذهب لقصر الاتحادية، قبل حتى أن يؤدي اليمين، وطلب أن يتغير كرسي الرئاسة والمكتب وبعض الديكورات، وعرض عليه 100 كرسي واختار كرسيا باهظ الثمن.