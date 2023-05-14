النائب مصطفى بكري: القائمة المغلقة تحدث نوعا من التوازن والاستقرار الدستوري

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أي نظام انتخابي ناجح لا بد أن يحتوي على 3 أمور مهمة، الأول يكمن في التوافق المجتمعي حول القانون المنظم للعملية الانتخابية، والثاني أن هذا القانون لابد أن يتميز باليسر والسهولة في الفهم والتطبيق، والأمر الثالث أن هذا النظام يجب أن يكون سندا للنظام الحزبي وسهلا، ومؤكدا على الثقافة والتعليم ومدى فهم الناس على هذا النظام.

أضاف في كلمته خلال مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية النظام الانتخابي لمجلس النواب، وتذيعه قناة «إكسترا لايف»، أن كل من يتابع المسألة النيابية في مصر منذ مجلس المشورة سنة 1829 مرورا بالمجلس العالي ثم مجلس شورى النواب ثم ما تلاه من أنظمة مجلس شورى القوانين واللجنة العمومية والتشريعية وما حدث بعد ثورة 23 يوليو، سيتأكد من أن كل الأنظمة الانتخابية التي سارت في الفترة الماضية كانت تفرز إما العمد والمشايخ أو كبار الملاك والأعيان والتجار أو اختيارات السلطة مثلما حدث في برلمان 1957.

ولفت إلى أن النظام بالقائمة المغلقة أفرز 13 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب، ولم يحصل حزب الأغلبية إلا على 56%، وهناك فئات نص عليها دستور 2014 لا يجب التعارض معها، وبالتالي القائمة المغلقة تحدث نوعا من التوازن والاستقرار الدستوري.