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إصابة مصطفى بكري أثناء حمل نعش شقيقه (صورة)

كتب:

رجب آدم
07:13 م | الأربعاء 10 مايو 2023
إصابة النائب مصطفى بكري

إصابة النائب مصطفى بكري

أصيب الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بجروح طفيفة في جبهة الرأس، أثناء مشاركته في حمل نعش شقيقه الراحل الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، وذلك خلال تشييع الجنازة بمنطقة «المعنا» في مدينة قنا.

تفاصيل إصابة مصطفى بكري 

وتم نقل الكاتب الصحفي مصطفى بكري أثناء مراسم دفن جثمان شقيقه بمقابر العائلة في المعنا بسيارة الإسعاف، وجرى تنظيف الجرح بداخلها، ونزل في سرادق العزاء لاستقبال المعزين.

تشييع جثمان محمود بكري 

وشيع الآلاف من أبناء قنا جثمان عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي محمود بكري، ابن قرية المعنا ببندر قنا، الذي وافته المنية بالأمس.

واستقبل أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه، في انتظار تشييع الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شؤون المعنا.

 

 

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