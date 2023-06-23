عاجل.. خفر السواحل الأمريكية يعلن خبر صادم لأسر ضحايا الغواصة «تيتان»

لقي 5 أشخاص مصرعهم داخل الغواصة تيتان أثناء رحلة لاكتشاف حطام السفينة الغارقة تيتانيك الراقدة على بعد آلاف الأمتار تحت سطح البحر وهم رجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات، هاميش هاردينج والذي يمتلك شركة عالمية لأعمال سمسرة الطائرات الخاصة، والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان، بالإضافة إلى الغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه، والخامس هو ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Ocean Gate التي قادت الرحلة.

من الصعب العثور على جثامين الضحايا

وأعلن خفر السواحل الأمريكي أن الغواصة تيتان التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام قد تعرضت على الأرجح لانفجار داخلي كارثي ما أودي بحياة ركابها الخمسة وانه من الصعب العثور على جثامين الضحايا بسبب أن الانفجار كان من داخل الغواصة وتحت ضغط كبير.

مصرع طاقم الغواصة

ونقلت «سكاي نيوز» عن خفر السواحل الأمريكي أن طاقم الغواصة لقي مصرعه بسبب انفجار مرجحة أن يكون الانفجار حدث من الداخل مشيرة أنه من الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة وأنهم سيواصلون العمل لاحتمالات انتشال أجزاء من جثامين الضحايا.