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عاجل.. خفر السواحل الأمريكية: مصرع جميع ركاب الغواصة «تيتان»

كتب:

عمرو حسني
10:30 م | الخميس 22 يونيو 2023
الغواصة المفقودة

الغواصة المفقودة

أعلنت قيادة خفر السواحل الأمريكية، قبل قليل، مصرع جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة «تيتان»، بعد اكتشاف حطام الغواصة في قاع المحيط الأطلسي، على مقربة من السفينة تيتانيك.

وعلقت الشركة المشغلة للغواصة على الحادثة: «هذا وقت حزين.. فقدنا الطاقم»، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس، بعد أن تم فقد الاتصال بالغواصة الأحد الماضي، وعلى متنها 5 رجال أعمال من جنسيات مختلفة.

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بقلم عمرو حسني