عاجل.. خفر السواحل الأمريكية: مصرع جميع ركاب الغواصة «تيتان»

أعلنت قيادة خفر السواحل الأمريكية، قبل قليل، مصرع جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة «تيتان»، بعد اكتشاف حطام الغواصة في قاع المحيط الأطلسي، على مقربة من السفينة تيتانيك.

وعلقت الشركة المشغلة للغواصة على الحادثة: «هذا وقت حزين.. فقدنا الطاقم»، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس، بعد أن تم فقد الاتصال بالغواصة الأحد الماضي، وعلى متنها 5 رجال أعمال من جنسيات مختلفة.