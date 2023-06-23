بعد الإعلان عن تحطمها.. لماذا تعذر إنقاذ ركاب الغواصة تيتان؟

بعد أن حبس العالم أنفاسه خلال الساعات الماضية خلال ترقبه مصير الغواصة تيتان التي كانت تقل 5 مليارديرات من جنسيات مختلفة من حول العالم، تم الإعلان عن العثور على حطام الغواصة ووفاة جميع ركابها، عقب محاولات عديدة لعمليات إنقاذ تمت في شمال المحيط الأطلسي بعد الإعلان عن اختفاء الغواصة خلال تفقدها حطام سفينة تيتانيك.

250 ألف دولار تكلفة الجولة لحطام سفينة تيتانيك

تقدم شركة « OceanGate Expeditions» بعثات للقيام بجولة في حطام السفينة الفاخرة التي غرقت في عام 1912 وأعيد اكتشافها فقط في عام 1985، بتكلفة 250 ألف دولار أي 195 ألف جنيه إسترليني للشخص الواحد، وأكدت الشركة يوم الاثنين أن غواصتها فقدت في البحر وأن البحث جاريا عن السفينة بمشاركة خفر السواحل الكنديين والامريكين، غير أن الغواصة اختفت ونفد هواء ركابها بسرعة، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

تدابير الأمن وسلامة بالغواصة تيتان

يقع مكان سفينة تيتانيك على بعد حوالي 370 ميلاً من ساحل نيوفاوندلاند بكندا، على عمق حوالي 12500 قدم تحت السطح، وتنطلق إليها رحلات لزيارتها عادةً ما تتطلب نزولًا لمدة ساعتين يمكن وصفها بأنها آمنة وتتخذ بشأنها العديد من تدابير السلامة، إذ يبلغ طول الجزء الفرعي للغواصة 22 قدمًا وعرضه 9.2 قدمًا وارتفاعه 8.3 قدمًا، ويتكون من هيكل من ألياف الكربون من الدرجة الفضائية مع نصفي كرة من التيتانيوم في كل طرف، بالإضافة إلى ملحق بدن من الألياف الزجاجية لحماية الركاب والإلكترونيات من التكثيف.

ويوفر نظام المراقبة بالغواصة في الوقت الفعلي تحليلاً جاريًا للتأثير المتغير للضغط على بدن الغواصة حيث تنزل المركبة بشكل أعمق وأعمق في المحيط من أجل السلامة، إذ يبلغ وزن الغواصة الإجمالي 10432 كجم ويمكنه السفر بسرعة قصوى تبلغ ثلاث عقد ، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل الدافعات الكهربائية« Four Innerspace 1002»، بحسب الصحيفة البريطانية.

مقاعد غير مريحة ونافذة للمشاهدة

وأشارت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إلى أن السياح والعلماء الذين يركبون الغواصة يتمكنون عادةً من أن ينظروا عبر نافذة عرض كبيرة، وقد تم تحسين منظورهم من خلال الكاميرات الخارجية« Sub C Imaging 4k Rayfin» التي تلتقط البيئة البحرية المحيطة في بث مباشر يتم عرضه على شاشة رقمية كبيرة، لافتة إلى أنه هناك القليل من الراحة في الداخل ولكن يوجد مرحاض، على الرغم من أن الخصوصية محدودة لأنه يقع بجوار نافذة المشاهدة مباشرة.

داخل تيتان: غواصة رصدت تيتانيك يقودها جهاز تحكم في ألعاب الفيديو

ويعد الأمر الأكثر إثارة للدهشة، أن المركبة يتم التحكم فيها بواسطة وحدة تحكم عامة في ألعاب الفيديو - وتحديداً لوحة ألعاب« Logitech F710 Wireless PC Gamepad»، من عام 2011، وفقًا لخبير الألعاب« Matthew Ruddle»، بحسب ما أكدت الصحيفة البريطانية، وبدلاً من استخدام نظام تحديد المواقع العالمي« GPS» للملاحة، فإنها تتواصل مع فريق تتبع على سطح الغواصة، عبر الرسائل النصية.

التشغيل يتم بزر واحد

يظهر مقطع من ميزة CBS Sunday Morning عن الغواصة من نوفمبر 2022 والتي انتشرت بسرعة في ضوء كارثة هذا الأسبوع، يظهر الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush بمرح مشيرًا إلى مقابض مثبتة على سقف المركبة التي يقول إنه اشتراها من Camper World، وأوضح السيد راش، أنه لا توجد مفاتيح وأشياء يمكن الاصطدام بها، فكل ما تتضمنه الغواصة هو زر واحد لتشغيلها، متابعًا « كل شيء آخر يتم باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس وأجهزة الكمبيوتر ، وهكذا تصبح حقًا جزءًا من السيارة ويتعرف الجميع على الجميع جيدًا».

تيتان صنعت بواسطة ناسا

وبحسب ما ورد تم بناء تيتان بمساعدة فريق من الاستشاريين الهندسيين من مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا، والذين قدموا إرشادات خلال مرحلة التطوير، أوضح ديفيد سكوت بيدارد، رئيس جمعية تيتانيك البريطانية، مدى تميز العرض الذي تقدمه الشركة، موضحًا أن غواصة تيتان، هي الوحيدة القادرة حاليًا على إنزال الركاب إلى حطام سفينة تيتانيك، إذ إنها واحدة من خمس غواصات فقط يمكنها الوصول إلى هذا العمق.

صعوبة الإنقاذ

وبالمثل، قال جي مايكل هاريس، قائد بعثة تيتانيك المتخصص الذي قال إنه عمل سابقًا مع قائد تيتان المنكوبة، عبر قناة فوكس نيوز: «فعند الغوص في هذه المواقف، عليك أن تتخطى حرف T الخاص بك، فالغواصة هي مركبة مصممة بشكل جميل، لا يمكن الاستخفاف بها، لكنها تعني للنزول إلى أبعد مما يمكن أن تذهب إليه أي سفن أخرى، إذا كانت في الأسفل، فأنا لا أعرف كيف سيتمكن أي شخص من الوصول إليها، ناهيك عن إعادتها مرة أخرى، لذا يصعب إنقاذها بسهولة».