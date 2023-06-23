مخرج فيلم تيتانيك يكشف صدفة غريبة: قبطان الغواصة تيتان كرر نفس الخطأ

صدفة غريبة وتشابه يدعو للدهشة بين غرق الغواصة تيتان والباخرة العملاقة تيتانيك كشف عنه جيمس كاميرون مخرح فيلم تيتانيك الذي هبط لموقع غرق الغواصة 33 مرة.

كان هناك مخاوف تتعلق بسلامة الغواصة

وبحسب سكاي نيوز فإن مخرج فيلم تيتانيك أكد في حديث لشبكة «إيه بي سي الإخبارية» أن العديد من الأشخاص في مجتمع التنقيب عن البحار، أثاروا مخاوف بشأن الغواصة وأن عددا من كبار اللاعبين في مجتمع هندسة الغمر العميق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأضاف: «أدهشني التشابه مع كارثة تيتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة، مختتمًا: «مات الكثير من الناس نتيجة لذلك، وفي مأساة مشابهة جدا حيث لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة في نفس الموقع بالضبط».

العثور على حطام الغواصة

وكان خفر السواحل الأميركي، قد أعلن أمس الخميس، العثور على حطام الغواصة تيتان التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها، وقدموا التعازي لعائلات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، ولم يتم الإعلان عن ملابسات غرق الغواصة.