حكاية غواص فرنسي شهير تنبأ بطريقة موت ركاب الغواصة «تيتان»

مفاجأت جديدة تظهر حول انفجار الغواصة تيتان أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة الشهيرة تيتانيك أسفرت عن وفاة الملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان، ورجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات، هاميش هاردينج والذي يمتلك شركة عالمية لأعمال سمسرة الطائرات الخاصة، وستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Ocean Gate التي قادت الرحلة والغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه الذي ظهر في مقطع فيديو تداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتنبأ بموته داخل الغواصة.

وبحسب «العربية» فإن الغواص الفرنسي المخضرم بول هنري تنبأ بالنهاية المأساوية، حيث تحدث عما سيحدث إذا علقت غواصة في قاع المحيط بجانب تيتانيك.

وقال هنري: «سنموت في القاع، إذا كنت مع السفينة، عالقًا في القاع، فيمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة من الوقت لأنه يمكنك البقاء حوالي أربعة أو خمسة أيام في القاع، لكن هذا لن يساعد كثيرا» مشيرًا إلى أن الغوص في موقع الحطام خطير جدًا.

