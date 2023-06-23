سيولة مرورية أمام قائدي السيارات على الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، سيولة بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

انتظام حركة السيارات بمحاور الجيزة

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، ومحور صفط في الاتجاه من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري، انتظامًا مروريًا وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانتظمت حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

حركة السيارات في جميع المداخل بالقاهرة

وظهر انسياب تام أمام قائدي السيارات بطريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومنطاق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون ، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

المرور يدفع بتعزيزات خدمات وحملات مرورية

ومن جانبه قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية والخبير المروري، إنّ الادارة العامة للمررور دفعت بتعزيزات الخدمات المرورية على الطرق السريعة وصحراوية وزراعية بمجموعات الدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة بهدف لحظة الحالة المرورية تحسبًا لوجود أعطال للسيارات، وإرشاد قائدي السيارات الالتزام بمناطق الأعمال الموجودة على الطرق السريعة من حيث تهدئة السرعة والالتزام بقواعد وآداب المرور.