الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى.. كثافات على الطريق الدائري

انتشرت الخدمات المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية؛ لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية؛ للقضاء على أي كثافات مرورية، وتسيير الحركة على الطرق وضبط المخالفات المرورية.

الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية

وعن الحالة المرورية على الطرق والشوارع الرئيسية، صباح اليوم الأحد، فقد ظهرت كثافات مرورية في بعض الشوارع أعلى محور صفط اللبن في اتجاه الطريق الدائري وحتى شارع السودان، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري في المرج وشارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي وكوبري عباس، وكوبري الجامعة وكوبري الجيزة المعدني.

كما ظهرت كثافات مرورية في شارع خاتم المرسلين والبحر الأعظم، وفي المنطقة أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان.

كما تباطأت الحالة المرورية في شارع السودان وشارع فيصل اتجاه الجيزة والهرم ونزلة البحر الأعظم حتى منطقة الدقي.

وشهدت ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو وأعلى مناطق الزمالك، انتظامًا في الحركة المرورية.