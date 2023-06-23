كيف تحدث عاطف الطيب عن شخصية «منتصر» في «الهروب»؟ (فيديو)

يقف خلف الكاميرات يراقب بعينيه ما يحدث أمامها، عقله يتابع خطته المحكمة من كلمات وحركة، يوجه كبار الفنانين ليخرج منهم أعظم نسخهم التمثيلية، ويفجر طاقاتهم في أدوار تشكل علامات في مسيرتهم، لما لا وهو واحد من أكبر المخرجين في تاريخ مصر، إنّه المخرج عاطف الطيب، إذ تحل اليوم 23 من يونيو ذكرى وفاته الـ28.

ذكرى رحيل المخرج عاطف الطيب

أعمال فنية عديدة قدّمها المخرج عاطف الطيب لجمهوره، شكلت بصمة خاصة به في عالم الفن ليترك إرثا فنيا كبيرا بقي حيا بين الجماهير حتى بعد رحيله، ولعل من أهم وأبرز أفلامه هو فيلم «الهروب» للمؤلف مصطفى محرم وبطولة الفنان أحمد زكي ،والذي تحدث في لقاء تلفيزيوني قديم له عن تفاصيله.

وحكى «الطيب» كيف صمّم شخصية «منتصر» بطل العمل؟ هذا الرجل الذي أحبه الملايين من الجمهور، قائلًا إنه ليس شريرًا ولكن الظلم جعله مجرمًا، مشيرا إلى أنّ التناول السينمائي كان صرخة وتحليلا لشخصية البطل، الذي مر بجميع السلبيات التي دعته للاستسلام لكنه رفض.

وأضاف أنّ «منتصر» هو شخص قادم من صعيد مصر، لا يحب مزاوجة الأشياء ولا يعرف إلا الطريق المستقيم إما أبيض أو أسود، وحينما عمل في مصر، حاول التأقلم والتعايش مع طبيعته الخاصة وطبيعة القاهرة وتناقضاتها.

منتصر.. مجرما أم متمردا؟

وأشار مخرج العمل إلى أنّ، شخصية «منتصر»، نمت بها قيم أصيلة حينما يصطدم بأحد الأشخاص الذي نصب على «بلدياته» في مساعدته للسفر إلى الخارج، وحينما يعترض «منتصر» يتم تلفيق تهمة له، لذا يخرج لينتقم لنفسه.

وأوضح عاطف الطيب أنه ليس مع الانتقام ولا ضده، لكنه مع هذه الشخصية التي أُجبرت على ذلك، ثم بعدها يضطر «منتصر» لارتكاب جريمتين أخرتين دُفع إليهم، لأنهما ضد شخصيات مكروهة في الشارع المصري، لذا حدث نوع من التعاطف مع «منتصر» واعتبره الكثيرون أحد الأبطال الشعبيين مثل أدهم الشرقاوي، و«متولي» شقيق «شفيقة»، ومن هنا تحولت الشخصية من متمردة إلى شخصية رسخت بالوجدان.

وتابع: «لذا أنا لا أحب أن أسمي منتصر مجرمًا ولكنه متمرد، لم يتمكن من أن يستكين لظروف الضغط الممارس عليه، هو لم يولد مجرما، بدليل أنه نشأ في الظروف البيئية نفسها التي نشأ فيها عبد العزيز مخيون، لكن الأخير مسالم تربى في كنف عائلي بظروف طبيعية، كما أن منتصر شخصية جسورة مقدامة وشجاعة، ترفض الضغط».