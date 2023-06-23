«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم..القاهرة تسجل 35

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية نهارا.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط وتون محملة بكميات من بخار الماء، وتبدأ نسب الرطوبة في الزيادة، وهي عامل مهم جدا يجعلنا نشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم التي نعلن عنها في نشراتنا من 2 درجة إلى 3 درجات.

الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشعر اليوم بالأجواء الحارة اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات الودجه البحري وشمال الصعيد، كما أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما أن الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات المطلة على البحر المتوسط في فترات النهار، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس».

ولفتت، إلى أن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح، ولكن الأجواء في هذه الأوقات تكون معتدلة تماما، كما أن هناك نشاط نسبي للرياح في فترات المساء في أغلب المحافظات، وهو ما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في فترات الليل.