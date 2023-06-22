«الأرصاد» تحذر من التعرض لأشعة الشمس: طقس حار على القاهرة والعظمى 33 درجة

شهد أول أيام فصل الصيف 2023 الذي وافق أمس الأربعاء، أجواءً معتدلة في كل الأنحاء، ورغم ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، إلا أنَّ فترات المساء سادت بها أجواء لطيفة، ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وحذرت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذ أنّها تزيد من شعورهم بارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأماكن الأكثر تأثرًا بحركة الرياح

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 22 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.