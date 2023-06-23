هيئة الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية ونشاط الرياح اليوم

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية تتزامن مع بداية إجازات عيد الأضحى المبارك، ورغبة الكثير من الأفراد بالسفر والتنزه، إذ من المتوقع أن يسود اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

ظواهر تزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد بموقعها الرسمي من ظواهر من شأنها زيادة شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة أبرزها تعرض المواطنين المباشر لأشعة الشمس، وارتفاع نسب الرطوبة نهارا، إذ من المتوقع اليوم أن تكون العظمى بالقاهرة والوجه البحري 35 درجة مئوية.

شبورة مائية ونشاط متقطع للرياح

ووجهت المواطنين بضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية اليوم في الصباح الباكر، وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة لوجود نشاط متقطع للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن العظمى بالسواحل الشمالية 29 درجة مئوية، والعظمى بجنوب سيناء 38 درجة مئوية، والعظمى بشمال الصعيد 36 درجة مئوية، والعظمى بجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.