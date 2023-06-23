تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة

منذ بداية فصل الصيف، يحرص المواطنون على متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة خوفا من ارتفاعها، وحدوث موجة شديدة الحرارة مثل ما كان يحدث في العام الماضي، ما يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحرص على اطلاعهم بتفاصيل حالة الطقس بشكل يومي، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة ، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل عن المتوقع بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، على مدار يومي الجمعة والسبت.

أما باانسبة لنشاط الرياح بدء من يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، فمن المتوقع أن تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل درجة حرارة 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والصغرى تسجل 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والصغرى تسجل 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والصغرى تسجل 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 39 والصغرى تسجل 28 درجة مئوية.