«التموين» تمنح المطاحن 4 أيام إجازة في عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بمنح المطاحن التموينية «قطاع عام - قطاع ‏خاص» إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب ‏من 27-30 يونيو، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول ‏على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها، وتُخطر المديرية شركة سمارت.

إجازة المطاحن خلال عيد الأضحى المبارك

وشمل التوجيه مديري المديريات بالتنسيق والإخطار ‏بالمخابز التي ستعمل في العيد والمخابز الممنوحة إجازة، كما أكد ‏صرف حصة 4 أيام من الأقماح مقدمًا عن الفترة من 27/6 إلى ‏‏30/6 للمخابز التي ستعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية «سمارت» بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل لهذه المخابز.‏

وتضمن التوجيه تعديل مواعيد إتاحة صرف ‏الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحًا الى الساعة الثانية صباحًا على ‏أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا ‏وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23/6 الى 26/6/2023، مع إتاحة صرف ‏يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30/6/2023 طبقا لمبيعات آخر ‏يوم عمل.

كما أكد التوجيه التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات ‏التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1 يوليو المقبل ‏بالنظام المعمول به حاليا.‏

التأكد من أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن

وشدد التوجيه على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر ‏الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر ارصدة الدقيق ‏بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.‏

ومن جهة أخرى وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023 اعتبارا من يوم 27/6 إلى 30/6/2023 على أن يتم استئناف العمل ‏اعتبارا من يوم 1/7/2023‏.