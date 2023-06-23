«التموين» تمنح المطاحن 4 أيام إجازة في عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل
كتب:
وفاء الصعيدي
12:36 م | الجمعة 23 يونيو 2023
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بمنح المطاحن التموينية «قطاع عام - قطاع خاص» إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب من 27-30 يونيو، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها، وتُخطر المديرية شركة سمارت.
إجازة المطاحن خلال عيد الأضحى المبارك
وشمل التوجيه مديري المديريات بالتنسيق والإخطار بالمخابز التي ستعمل في العيد والمخابز الممنوحة إجازة، كما أكد صرف حصة 4 أيام من الأقماح مقدمًا عن الفترة من 27/6 إلى 30/6 للمخابز التي ستعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل لهذه المخابز.
وتضمن التوجيه تعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحًا الى الساعة الثانية صباحًا على أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23/6 الى 26/6/2023، مع إتاحة صرف يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30/6/2023 طبقا لمبيعات آخر يوم عمل.
كما أكد التوجيه التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1 يوليو المقبل بالنظام المعمول به حاليا.
التأكد من أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن
وشدد التوجيه على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر ارصدة الدقيق بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.
ومن جهة أخرى وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم 2023 اعتبارا من يوم 27/6 إلى 30/6/2023 على أن يتم استئناف العمل اعتبارا من يوم 1/7/2023.