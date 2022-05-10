محافظ أسيوط يترأس لجنة مكبرة لمتابعة العمل ببعض المطاحن الخاصة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لجنة مكبرة من التموين والزراعة لمتابعة معدلات الإنتاج بمطاحن «الأصدقاء» و«حورس» بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، ومتابعة أعمال طحن وتخزين الأقماح المستوردة بالمطاحن، وذلك في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بمطاحن وصوامع تخزين الحبوب بمراكز المحافظة، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

وبدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم، بتفقد سير العمل بمطاحن الأصدقاء وحورس، وتابع أعمال استلام الأقماح المستوردة وتفريغها بالصوامع الخاصة بالمطاحن، كما تابع أعمال طحن الأقماح بالمطحن واستمع إلى شرح لمراحل إنتاج دقيق فاخر استخراج 72%، مشددًا على الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والالتزام بتعليمات وزارة التموين الخاصة بتشغيل المطاحن الخاصة على الأقماح المستوردة.

إجمالي المساحة المنزرعة 230 ألف فدان

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، فضلا عن تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز، وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء موسم التوريد، معلنًا عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

غرفة عمليات للشكاوى

وأكد المحافظ على تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح.