«القابضة للصناعات»: فتح كافة فروع المطاحن والمضارب خلال أيام العطلات

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول عددا من الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية واستمرار ضخها يوميًا.

غرفة عمليات مركزية للسلع

وجاء في التقرير الوارد، أن الشركة شكلت غرفة عمليات مركزية للسلع برئاسة رئيس قطاعات الشركات وبعضوية الأعضاء المنتدبين ورؤساء القطاعات التجارية بشركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية، وشركتي الجملة العامة والمصرية والشركة المصرية للحوم وشركات المضارب والمطاحن.

فتح المطاحن والمضارب خلال أيام العطلات

وشمل التقرير، أن الغرفة المركزية سوف تختص بمتابعة الشركات والمطاحن والمضارب خلال الفترة الحالية، من حيث فتح كافة الفروع والمطاحن والمضارب خلال أيام العطلات الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وكذلك تجهيز السيارات المتنقلة بكافة المواد الغذائية للتحرك إلى أي مكان يتطلب إمداده بالسلع الضرورية، فضلاً عن التأكد من بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة دون أي زيادات، والتأكد من توافرها بالكميات الآمنة خاصة الأساسية منها.

كما شكلت الشركة القابضة، مجموعات عمل للتفتيش والمرور على المنافذ التابعه لها، خلال الفترة المذكورة، للتأكد من تنفيذ اختصاصات غرفة العمليات.