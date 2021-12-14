ضبط 5 أطنان ملح «فاسد» في حملة على المطاحن والمخابز بالغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة مكبرة على عدد من الأسواق، اليوم الثلاثاء، بهدف إحكام التواجد الرقابي في الأسواق والمولات والمحلات التجارية، بالتنسيق مع أعضاء الرقابة التموينية ومباحث التموين، أسفرت عن مصادرة 5 أطنان ملح غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتحرير 12 محضر مخالفة لأصحاب عدد من المخابز بدائرة مركزي طنطا وزفتى.

ضبط 5 أطنان ملح تشكل خطراً على الصحة العامة داخل مطحن بزفتى

تلقي المحاسب محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إخطاراً بورود تقرير يتضمن تمكن الرقابة التموينية، بالتنسيق مع إدارة تموين زفتى، من ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر، ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وبها نسبة رطوبة عالية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، داخل مطحن بدون ترخيص، في نطاق مركز زفتى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرير 12 محضر مخالفة لأصحاب مخابز للتلاعب بالوزن

كما استهدفت الحملة، التي أشرف عليها وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على عدد من المخابز في مركز ومدينة طنطا، أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة لأصحاب عدد من المخابز، لارتكابهم مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيالها.

محافظ الغربية يوجه بشن حملات موسعة وردع المخالفين

في ذات السياق، أصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، تعليمات مشددة بضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصةً في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.