حالة الطقس في وقفة عرفة وأيام عيد الأضحي.. «هتقضي إجازة سعيدة»

تظل حالة الطقس أكثر ما يشغل بال المواطنين باستمرار، وتحديدا عندما يكون هناك مناسبة تستدعي الخروج من المنزل، أو إجازة تتيح لهم فرصة السفر، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يهتم العديدون بمعرفة حالة الطقس في وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى، حتى يتمكنوا من ترتيب جدول إجازتهم بناء على حالة الطقس.

حالة الطقس في وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعاتٍ طفيفةً في درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل، والذي يكون بدايته غدا السبت، بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين عن الأسبوع الماضي، لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لقيم تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، ليكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار، بينما تكون الأجواء معتدلة في فترات الليل، وبالنسبة للسواحل الشمالية تكون حالة الطقس مائلة للحرارة نهارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت خلال حديثها للوطن، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار أسبوع العيد، الأمر الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس وتحديدا أثناء فترات الظهيرة عند التعرض للشمس، ولكن الأجواء يسودها استقرار بشكل نسبي، ولا توجد هناك فرص لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ولكنها تكون رياح طبيعية تساعد على تلطيف الأجواء خصوصا في فترات المساء.

درجات الحرارة يوم وقفة عرفة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل 34 و الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تيجل 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 و الصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: الع.مى تسجل 41 والصغرى تسجل 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 و الصغرى تسجل 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تسجل العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 42 والصغرى 30 درجة مئوية.