حالة الطقس غدا الجمعة.. ارتفاع نسبة الرطوبة وتحذير من التعرض للشمس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، حيث يُتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أنّه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ما جعل الهيئة تحذّر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة العامة للارصاد الجوية في بيانها، إلى أنّه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل درجة حرارة 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والصغرى تسجل 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والصغرى تسجل 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والصغرى تسجل 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 39 والصغرى تسجل 28 درجة مئوية.