الأرصاد السعودية توضح حالة الطقس الساعات القادمة: أمطار ورياح نشطة

مع بدء فصل الصيف اليوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية في أحدث تقرير صادر له عن الأرصاد السعودية وحالة الطقس الساعات القادمة، أنَّ فرصة هطول أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح نشطة محتملة بشكل كبير على أجزاءٍ من مناطق جازان، وعسير، والباحة؛ وتضم أيضًا الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مدينة مكة المكرّمة.

الأرصاد السعودية وحالة الطقس الساعات القادمة

وعن الأرصاد السعودية وحالة الطقس الساعات القادمة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تعوق الرؤية الأفقية على عدد كبير من أجزاءٍ منطقتَي الشرقية والرياض، في حين تتعرض الرؤية لعدة مشاكل في أجزاء من نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

درجات الحرارة في السعودية

وبحسب صحيفة سبق السعودية، فإن الأرصاد السعودية وحالة الطقس الساعات القادمة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في مكة المكرمة والخرج وتكون عند 44 مئوية، و43 درجة في كل من د مِنى والصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء، في حين أنَّ في المدينة المنوّرة ومدينة الرياض والدمام وبريدة والتنهات ووادي الدواسر وينبع وعرفات ومزدلفة تكون درجة الحرارة عند 42 درجة مئوية.

بدء فصل الصيف في السعودية

وقال خبير الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، بالمملكة العربية السعودية إنَّ الانقلاب الصيفي يبدأ اليوم الأربعاء، وذلك مع تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب مدينة الرياض، إذ أن اليوم يعد أطول نهار وأقصر ليل في السنة.