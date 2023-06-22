تعرف على حالة الطقس في مصر والبلاد العربية اليوم.. جو غائم في الإمارات

السؤال عن الحالة الجوية أمر يهم كثير من المواطنين في الدول المختلفة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والتعامل مع حالات الطقس المختلفة، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الحالة الجوية في مصر والبلاد العربية اليوم الخميس.

الحالة الجوية في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تشهد البلاد طقسًا معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ويكون حارًا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ويسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون الطقس معتدلا ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

الحالة الجوية في البلاد العربية

وعن الطقس في البلاد العربية وفق موقع «طقس العرب» تحديداً في المملكة العربية السعودية العظمى 43 درجة مئوية والصغرى إلى 32 درجة، أما في الكويت فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية والصغرى 33 درجة.

حالة الطقس في الإمارات والجزائر والمغرب

وعلى الجانب الآخر، يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة مليئا بالغيوم المتفرقة لتصل درجة الحرارة الكبرى إلى 35 درجة والصغرى 31 درجة، وتصل درجة الحرارة في دولة المغرب تحديداً في مدينة الرباط إلى العظمى 25 والصغرى 20 درجة، وتسجل درجة الحرارة في دولة الجزائر 27 درجة للعظمى والصغرى 22 درجة مئوية.

طقس غائم في موريتانيا

أما عن الحالة الجوية في مدينة طرابلس في ليبيا فتكون درجة الحرارة الكبرى 35 درجة والصغرى 21 درجة مئوية، وأخيرًا في مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية والصغرى 23 درجة ليسود طقس غائم في النهار وفي أثناء الليل.