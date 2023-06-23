قرار عاجل من «التعليم» بشأن حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن حالات الغش التي تم رصدها في امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن، حيث نجحت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، من رصد 14 حالة غش منذ بداية الامتحانات.

وتمثلت حالات الغش في 3 حالات غش في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، و3 حالات في امتحان الاقتصاد والإحصاء، و3 حالات في امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و5 حالات في امتحان اللغة العربية، بتحويل حالات الغش إلى الشؤون القانونية للوزارة، ومن ثم تحويلها للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الطلاب.

كل طالب هيحصل على درجاته التي يستحقها

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، تسير بشكل منضبط وآمن، مشددا على التأكد من دخول الطلاب لجان الامتحانات بدون أي أجهزة إلكترونية، مثل التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والساعات الذكية والتابلت، مع ضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان الامتحانية، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، قائلا: «كل طالب هيحصل على درجاته التى يستحقها، ولن يتم المساواة بين الطالب المجتهد بأخر غشاش».

تصحيح امتحانات الثانوية العامة يتم بشكل إلكتروني

وقال وزير التعليم، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، ستتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، تجنباً لحدوث أى أخطاء خلال أعمال التصحيح، موجها رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مؤكداً أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها نهائيا.

لا شكاوى خلال سير امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلق أي شكاوى خلال سير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، موضحة أن جميع أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما احتوت على 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، وإن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد الامتحانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وضعت من بنوك الأسئلة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد المقبل، امتحانى الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، على أن يتم منح 5 أيام إجازة للطلاب بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل، بمناسبة عيد الأضحى، على أن تستأنف الامتحانات يوم الأحد الموافق 2 يوليو.