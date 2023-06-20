هل تمتد إجازة امتحانات الثانوية العامة بعد قرار عطلة العيد؟.. «التعليم» تجيب

هل تمتد إجازة طلاب الثانوية العامة من الامتحانات بعد زيادة إجازة العيد؟، من أكثر الأسئلة بين طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، بعد قرار مجلس الوزراء اليوم، بأن تكون إجازة عيد الأضحى من الفترة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى الاثنين 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحي لطلاب الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023، المعتمد والمعلن من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، ويستأنف الطلاب الامتحانات، يوم الأحد 2 يوليو بمادة التاريخ للشعبة الأدبية وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية.