«التعليم»: لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 مُعلن منذ فترة طويلة تتجاوز أكثر من شهرين أو ثلاثة شهور، ويراعي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الجدول كما هو ولا يوجد أي تغييرات أو تأجيلات لأي مادة.

مراعاة التوقيت بين المواد

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم مراعاة التوقيت بين المواد لكي يكون أمام الطلاب فرصة لمراجعة المواد قبل الامتحان، موضحا أن يوم الأحد المقبل آخر يوم يؤدي الطلاب فيه الامتحانات قبل إجازة عيد الأضحى، وتعود الامتحانات مرة أخرى يوم الأحد بعد المقبل.

لا شكاوى من امتحان اليوم

وأكد على عدم تلقي غرفة العمليات لأي شكاوى بخصوص امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبار اليوم بلغ 761 ألفا و55 طالبة وطالبا، منوها على أن الأسئلة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمادة اللغة الفرنسية تعود لامتحانات الثانوية العامة العام الماضي، وتم إصدار بيان رسمي للرد على هذه الشائعات.

وأشار إلى عدم وجود أي مؤشرات نهائية تخص نتائج امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن وزير التربية والتعليم يعتمد نموذج الإجابة بعد وضعه من قبل 10 خبراء لكل مادة، ومن ثم يجري تصحيح المادة الدراسية.