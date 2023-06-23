الحكومة: لا صحة لتعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامنا مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو المقبل، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التعليم أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامنا مع قرار مد إجازة عيد الأضحى، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المقررة، وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، حيث من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، ليتم استكمال أداء الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو 2023، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).