تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.. سوهاج الأعلى

أعلنت معظم مديريات التعليم تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات لهذا العام منها سوهاج وكفر الشيخ وأسوان والفيوم والقليوبية لتحدد كل مديرية الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بكل محافظة، وينتظر البعض إعلانه قبل نهاية يونيو الجاري.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات كان الأعلى بمحافظة سوهاج بـ251 درجة، بينما كان أقل تنسيق للثانوي العام في واحة الفرافرة بـ219.5 درجة بينما كان الحد الأدنى لتنسيق الثانوي الفني بمختلف المحافظات 140 درجة.

خريطة تنسيق الثانوية العامة 2023

تستعرض «الوطن» تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات للمدارس الحكومية والخاصة الرسمية وفقا لبيانات التنسيق بمديريات التربية والتعليم المختلفة،

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الجيزة، الحد الأدنى 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة 245 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الغربية، بلغ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي نحو 237 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية من 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الشرقية 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في المنيا 228 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في السويس 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا 250 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 فى المنوفية 233 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج 251 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في أسوان 225 درجة كحد أدنى

تنسيق الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ 243 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة في الإسماعيلية بلغ 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية بلغ 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في بني سويف بلغ 233 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في بورسعيد بلغ 244 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الوادي الجديد يختلف وفقا للإدارات التعليمية كالتالي،

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الخارجة 243.5 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الداخلة 237 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الفرافرة 219 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في باريس 231 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في البلاط 220 درجة.