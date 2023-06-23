ضبط 35 طن أعلاف ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام في 3 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات كفرالشيخ، الجيزة، المنوفية، على مدار يومين، أسفرت جهودها عن ضبط 32 قضية متنوعة.. وذلك على النحو التالي:

فى مجال حماية الثروة الزراعية.. الأعلاف والمخصبات الزراعية

ضبط 3 محلات أعلاف، مصنع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 35 طن منتج نهائي أعلاف متنوعة ومخصبات زراعية، دون بيانات وغير صالحة للاستخدام ومغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر، خط إنتاج عشوائى غير مرخص لتعبئة وتداول المخصبات الزراعية، وجود مخالفات بيئية، عدم وجود سجل بيئي، عدم وجود سجل التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة.