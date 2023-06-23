ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين في الجيزة

كشفت وزارة الدخلية في إطار جهودها بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 500 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.