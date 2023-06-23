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السيسي: 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية خلال آخر 10 سنوات

كتب:

شريف سليمان
12:18 م | الجمعة 23 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال الـ10 سنوات الماضية تعرض نحو 2700 إنسان كل سنة للغرق نتيجة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الامل والفرصة .. هنا في أوروبا».

وتابع: «في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف، لن أطيل عليكم، أشكركم وأشكر الرئيس ماكرون، ودائما يكون لدولة فرنسا إسهام كبير جدا في هذه الموضوعات المهمة».

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