شيماء البرديني: كلمة الرئيس السيسي في قمة باريس استشراف للمستقبل

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، كانت كاشفة وتعبر عما تعانيه أغلب دول العالم.

وأضافت شيماء البرديني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنّ التجربة المصرية كانت مميزة، حيث استشرفت المستقبل وما يجب أن يتم، وبالتالي أعلنت الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم صعوباته في البداية، ولكننا حققنا نجاحات ظهرت على مستوى الأرقام.

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «عدد كبير من الملفات تغيّر وضع مصر فيها، بسبب وجودنا في هذه المحافل الدولية، فضلا عن تنظيم واستضافة بعضها مثل قمة المناخ في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى الأرقام الإيجابية التي حققتها الدولة في ملف البطالة».

نجاحات قوية للدولة المصرية

وأوضحت: «يمكننا القول إننا حققنا نجاحات بشكل قوي، تأثرت مرة بسبب جائحة كورونا التي دمرت العالم كله التي توجد دول كثيرة لم تتعافَ من آثارها، وكان للدولة المصرية تجربة مميزة في هذه الجائحة، حيث دعمت المصريين ووفرت الحماية الاجتماعية بعدما توقف الإنتاج في دول العالم، ولم يشعر أحد في مصر بضراوة الأزمة الاقتصادية بسبب التعامل الكفؤ والجيد في إدارة الأزمة».

وذكرت أن الأزمة الروسية الأوكرانية دمار لدول العالم، وبالتالي فإن الدعوة لوقف هذه الأزمة تجاوزت حدود الدولتين والقارة الأوروبية، مضيفةً: «وضع مصر يتحسن بسرعة قياسا بالظروف التي بدأناها، وكان هذا الوضع سيتغير للأفضل أيضا لولا هذه الحرب ووباء كورونا».

السيسي يتحدث عن تجربة في مصر في أغلب المحافل الدولية

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي يتحدث عن تجربة مصر المميزة في أغلب المحافل الدولية التي يشارك فيها، ومن بينها مجال النمو الأخضر، فقد أعادت الدولة تدوير مياه الصرف الزراعي، وكانت سبّاقة في هذا الملف، إضافة إلى تدشين مشروع «نوفي» الذي أُطلق على خلفية قمة المناخ، مؤكدة أنّ الشراكات الخضراء لا تنفصل عن التنمية المستدامة، وهو ما يعزز الطرح المصري أمام كل دول العالم.