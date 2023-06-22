السفير جمال بيومي: الرئيس السيسي له بصمة شخصية في العلاقات الدولية

قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق إن هناك سلسلة من الجهود المصرية من خلال دبلوماسية الخارجية ودبملوماسية الرئاسة، بعد حوالي 20 عامًا من الغياب بسبب الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها في أديس ابابا.

العلاقات الدولي

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج مساء دى إم سى مع الاعلامى رامى رضوان: «الرئيس السيسي يزور دولًا كثيرة شرقاً وغربًا وأنا كنت سفيرا غير مقيم في دولة إفريقية والرئيس قام بزيارتها وأقام سفارة هناك ونرى اللمسة الشخصية في العلاقات الدولية ونرى ذلك جليا في استقبال الرئيس الفرنسي للرئيس السيسي» .

أفريقيا أكبر قارات العالم

وتابع: أفريقيا هي أكبر قارات العالم التي ترسل النقود لأوروبا لأنها تدفع فوائد الديون والاستثمارات فهى تدفع أكثر مما تتلقى ومصر لها تجربة عظيمة ومستعد لنقل التجربة لأي دولة تطلب ذلك، وبرزت البصمة المصرية لتصدير تجربة القاهرة للدول الأفريقية خلال أزمة كورونا وكانت لدينا القدرة على تصدير الطاقة لأوروبا وهى دولة رائدة في انتاج الطاقة والبطء غير مطلوب في هذه الآونة.