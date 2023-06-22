إحالة 131 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية

أحالت محافظة الدقهلية131 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة، وذلك عقب شن مديرية التموين حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية، من أجل ضبط المخالفات التموينية، وتحرير محاضر بها.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضحت المحافظة أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي جري تنفيذها شملت مراكز ومدن «طلخا والسنبلاوين وميت غمر وجمصة والمطريةوالجماليه وتمى الأمديد وشربين وأجا والمنصورة».

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأضاف أن المحاضر التي جرى تحريرها، جاءت كالآتي:

- محضر نظافة أدوات العجين ومحاضر انتهاء من الإنتاج.

- ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 13 شيكارة.

- محاضر نقص وزن ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر عدم إعلان أسعار.

- محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع أعلى من السعر سجائر

- محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم إعلان عن أسعار مقررات تموينية مواد بترولية.

- محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي مواد بترولية، ومحاضر ذبح خارج السلخانة.

- محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر عدم إعطاء بون صرف.

- محاضر عدم وجود ميزان ومحاضر غش تجاري ومحاضر عدم وجود فواتير.

- محاضر عدم تمكين حملة ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

وأكدت محافظة الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.