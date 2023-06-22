محافظ الجيزة يوجه بالتعامل بحزم مع مخالفات تحويل النشاط السكني لتجاري

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة مخالفات البناء والتعامل بحزم تجاه الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تعديات أو مخالفات تحويل النشاط من سكني إلى تجاري أو التعديلات المعمارية في العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة وحالات مخالفة الاشتراطات الهندسية، حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار والمواطنين القاطنين به.

جاءت تكليفات محافظ الجيزة خلال لقائه الأسبوعي في عدد من المواطنين بديوان عام المحافظة؛ لبحث شكاواهم والتوجيه بحلها بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بكل شكوى.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوي بنطاق دائرة حي العمرانية تضمنت شكوى مواطنة مقيمة بشارع ترعة الزمر تتضرر من قيام الساكن المقيم بالدور الأرضي بذات العقار بعدد من المخالفات الإنشائية التي تؤثر علي سلامه العقار شملت أعمال هدم وتكسير بواجهة الشقة الامامية وإزالة حوائط وأعمدة بداخل الشقة للتوسعة دول الحصول على التراخيص اللازمة من الحي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بقطع المرافق عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما بحث محافظ الجيزة شكوى بنطاق حي الوراق، تضمنت تضرر مواطنين من قيام مالك عقار بشارع كورنيش النيل بالوارق بفتح نوافذ كبيرة على المنازل المجاورة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.

وبمراجعة الإجراءات المتخذة، وجّه اللواء أحمد راشد حي الوراق باستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالف، وفي حالة عدم تصحيح الأوضاع، وغلق النوافذ المخالفة يتم قطع المرافق عنه.

سرعة تنفيذ الإخلاء الإداري

ووجه محافظ الجيزة مسؤولي حي الوراق بسرعة تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الصادر للعقار حفاظًا على أمن وسلامة قاطني العقار.