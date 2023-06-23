خبير قانوني: 3 مخالفات مرورية تتسبب في التحفظ على السيارة والسائق

قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض إن هناك 3 مخالفات مرورية تستوجب التحفظ على السيارة والسائق عند ارتكابها، وإن تلك المخالفات تصل العقوبة فيها إلى الحبس وهي السير عكس الاتجاه والقيادة تحت تأثير المخدر والقيادة دون لوحات مرورية.

السير عكس الاتجاه

وأوضح الخبير القانوني أن عقوبة مخالفة السير عكس الاتحاه في مادته رقم 76 تنص على :«معاقبة المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها».

القيادة تحت تأثير المخدر

وأضاف حازم محمد المحامي بالنقض أن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر هي: «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة،كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه»

قيادة سيارة دون لوحات مرورية

وأشار المحامي إلى أن المخالفة الأخير التي تستوجب التحفظ على السيارة والسائق هي قيادة سيارة دون لوحات مرورية فيجب التحفظ علي السائق بتهمة القيادة دون الحصول على رخصة من المرور وبعد ذلك يتم التحفظ على السيارة وفحصها لبيان إذا كانت مسروقة أم لا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور».

- اختيار أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور».

- قم باختيار نوع المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.

- إدخال البيانات المطلوبة .

- اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».

- إدخال الرقم القومي بدقة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول.

- انتظار رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات المرورية.

- طلب شهادة مخالفات