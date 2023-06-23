دعاء الصفا والمروة في كل شوط.. لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه

يتطلع المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك الحج باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرد على كل مسلم قادر على أدائها بدنيا وماديا، ومن بين هذه المناسك السعي بين الصفا والمروة، ولذلك أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، دعاء الصفا والمروة في كل شوط.

دعاء الصفا والمروة في كل شوط

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية دعاء الصفا والمروة في كل شوط، قائلة إنه إذا توجه الحاج نحو الصفا يقرأ قوله تعالى: (إن الصفا والمَرْوَةَ مِن شَعَائر الله) ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، وينظر إلى الكعبة أو متجها إلى الكعبة ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات.

تعرف على دعاء الصفا والمروة في كل شوط

واستكمل مجمع البحوث الإسلامية في منشور له عبر «فيس بوك» حديثه بشأن دعاء الصفا والمروة في كل شوط، قائلا إنه بعد ذلك يدعو الحاج بعد كل مرة بخيرات الدنيا والآخرة، وإذا وصل إلى المروة صعد عليها، وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا.