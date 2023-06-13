كيفية السعي بين الصفا والمروة.. تعرف على السنن والدعاء المستحب

السعي بين الصفا والمروة واحدة من أركان مناسك الحج، وتكون 7 أشواط بسنن محددة، ولها شروط ومحاذير يجب الانتباه اليها حتى لا يبطل ثواب الحج، ويتطلب الأمر أن يسير الحج مسافة نحو 2761.5 متر وهي طول الطريق ما بين الصفا والمروة.

السعي بين الصفا والمروة

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، كل ما يتعلق بركن السعي بين الصفا والمروة، وفق ما أفادت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

كيفية السعي بين الصفا والمروة ؟

ويتساءل الكثيرون من المسلمين عن كيفية السعي بين الصفا والمروة ؟ وتجيب وزارة الحج والعمرة بالمملكة، بأنها 7 أشواط، وتكون كالآتي:

يبدأ السعي بصعود الحاج على جبل الصفا، حيث يبدأ بالتهليل والتكبير واستقبال الكعبة والصلاة على النبي والدعاء للنفس ولمن تحب بما تيسر لك، ثم يبدأ السعي.

ويكون السعي سيرًا على الأقدام في المسار المعد لذلك، مع مراعاة تجنب الزحام أو إيذاء الحجاج خاصة كبار السن والمرضي منهم.

وخلال السير في منطقة الميلين الأخضرين بين الصفا والمروة يجب الإسراع في السير، وتسمي «الهرولة» هناك بعض العلامات التي تدل عليها، وهي للرجال والنساء، فإذا وصلت إلى المروة فيجب الوقوف قليلا للتكبير والتهليل والصلاة على النبي، على أن تكون وجهتك هي الكعبة، والدعاء بما تشاء، وبهذا تكون أكملت الشوط الأول من السعي.

والسعي 7 أشوط تكون على نفس المنوال السابق، فإذا انتهيت تكون قد أتممت العمرة واستوجب حلق الشعر أو قصه، ويكون الحلق أفضل للرجل، بينما يكون للمرأة التقصير أفضل.

وبهذا يكون المحرم قد تحلل من إحرامه، ليتمتع بكل ما هو حلال حتى يحين العزم على الذهاب إلى عرفات ومنى لإكمال مناسك الحج.

أسباب السعي بين الصفا والمروة

ويتبع المسلمين السعي بين الصفا والمروة أسوة بالسيدة هاجر المصرية والده سيدنا إسماعيل ابن أبو الأنبياء إبراهيم عليهما السلام، التي كانت أول من سعي بين جبلين الصفا والمروة بحثًا عن المياه لرضيعها.

وكانت السيدة هاجر هي أول من بدأت السعي بين الصفا والمروة بحثًا عن الماء في الصحراء، وبعد 7 أشواط وجدت الماء عند بئر زمزم، ثم صار السعي شعيرة من شعائر الحج والعمرة.

دعاء السعي بين الصفا والمروة

ليس للسعي بين الصفا والمروة دعاء محدد يدعو به الحاج أو المعتمر، بل يقوم بالدعاء بما تيسر له وبما أحب، ولكن يستحب الدعاء بـ«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» ثم الدعاء بما يسر الله، ثم سؤال المغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار، له ولمن يحب.

سنن السعي بين الصفا والمروة

ومن أهم سنن السعي بين الصفا والمروة هي «المولاة» بين الأشواط حيث يستحب أن تكون الأشواط متتالية وإن كان يجوز للحاج أخذ قسط من الراحة إذا كان غير قادر على المشي.

ويكون السعي مشيًا على الأقدام، فإن كان الحاج أو المعتمر غير قادر على المشي جاز أن يحمله غيره أو أن يركب.

ومن سنن السعي أيضا «الهرولة» أو السير بسرعة دون جري، بين العلمين الأخضرين.