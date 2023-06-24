مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-6-2023.. أذان المغرب 7:58

نشرت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم السبت في معظم المدن والمحافظات، ومواعيد صلاة المغرب والفجر خاصة في تلك الفترة التي توافق العشر الأوائل من ذي الحجة وامتثال الكثير من المسلمين للصيام تقربا إلى الله.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم السبت 24- 6- 2023، في بعض المحافظات والمدن بمختلف أنحاء الجمهورية وفق الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء

موعد أذان العصر: 4:32 مساء

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:41 مساء

موعد أذان المغرب: 8:08 مساء

موعد أذان العشاء: 9:43 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:30 مساء

أذان المغرب: 7:57 مساءً

أذان العشاء: 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:28 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 صباحًا

أذان العصر: 4:10 مساء

أذان المغرب: 7:39 مساء

أذان العشاء: 9:04 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:20 مساء

أذان المغرب: 7:48 مساء

أذان العشاء: 9:17 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:15 مساء

أذان المغرب: 7:44 مساءً

أذان العشاء: 9:11 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:16 مساء

أذان المغرب: 7:44 مساء

أذان العشاء: 9:12 مساء

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:04 صباحًا

أذان الظهر: 12:57 مساء

أذان العصر: 4:35 مساء

أذان المغرب: 8:02 مساء

أذان العشاء: 9:37 مساء