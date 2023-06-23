مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 في حوادث سير متفرقة بمطروح

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع 3 حوادث متفرقة في عدة مناطق وطرق بمحافظة مطروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.

مصرع وإصابة 7 على طريق سيوة مطروح

وشهد طريق «سيوة - مطروح» وقوع حادث سيارة ميكروباص انقلبت على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3، عند علامة الكيلو 125، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إجلاء الجثث ضحايا الحادث والمصابين إلى مستشفى مطروح العام، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، ونقل الجثث إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 7 في انقلاب على سيارة طريق الإسكندرية

كما أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية - مطروح» الساحلي الدولي أمام مدينة الضبعة عند علامة الكيلو 135 اتجاه مطروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، والدفع بفريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ لتقديم الرعاية العاجلة للمصابين.

مصرع شخص صدمته سيارة

وشهد طريق «مطروح - الإسكندرية» وقوع حادث اصطدام سيارة بشخص أمام مدرسة الضبعة النووية، ويدعى السيد محمد السيد، 46 سنة، من إدكو بالبحيرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويسقط جثة هامدة، وجرى نقله إلى مستشفى الضبعة المركزي وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.