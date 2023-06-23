رئيس الاتحاد الأفريقي: نأمل في توحيد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية

أكد رئيس جزر القمر غزالي عثماني، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، أنه يجب التكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع كل التحديات، حيث لم تحقق العديد من الدول الغنية تعهداتها بشأن تمويل المناخ.

وأضاف «عثماني»، خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «نأمل أن نجد حلولا من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتوحيد الجهود للحصول على آلية مناسبة للتعامل مع كل تلك الأزمات».

وأشار رئيس جزر القمر، إلى أن أفريقيا مثقلة بالديون، حيث تدفع ثمن الأزمات التي أعقبت جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا، وبالتالي، فإن على الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل إيجاد منهجية دولية سواء في أفريقيا او أوروبا وحماية التنوع وتحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات الاقتصادية، وتحديد مسار نحو توازن مالي جديد.

وشدد، على ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول الشمال والجنوب من أجل الحصول على التمويل اللازم الذي تحتاج إليه الدول بخصوص الاستثمار في التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وفرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون.

وواصل: «نعمل جميعا من أجل إيجاد ميثاق عالمي جديد، ومن المهم أن نجد محاور رئيسة ونقاط على الجميع أن يتفق عليها وقواعد نظم مالية جديدة لمواجهة الفقر وتغيرات المناخ وتعزيز صمود الدول لمواجهة كل تلك الأزمات والصدمات التي تواجهنا».