تنفيذ مشروع تشجير بقرية أم دومة في سوهاج لمواجهة التغيرات المناخية

نفّذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ومؤسسة حياة كريمة، مشروع تشجير بقرية أم دومة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، في إطار مبادرة «القرية الخضراء»، تحت شعار «اتحضر للأخضر».

زراعة الأشجار بشوارع القرية بهدف مقاومة التغيرات المناخية

وشارك أعضاء مركز شباب أم دومة وفريق الجوالة في زراعة الأشجار بشوارع القرية بهدف مقاومة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية نظيفة.

مشاركة مركز الشباب في الأنشطة والمشروعات

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، ضرورة مشاركة مركز الشباب في الأنشطة والمشروعات التي تخدم المجتمع المحيط به، وتشجيع أعضاء المركز على العمل التطوعي.

جهود الحكومة لدعم الاستدامة البيئية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن هذا المشروع يعد ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في جميع المحافظات في أنحاء مصر.