عاجل.. «التعليم» تعلن المصروفات الدراسية للصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية للصفوف الأولي للعام الدراسي المقبل 2023/2024، جميع المراحل التعليمية وأبناء العاملين والفئات المعفاة، مؤكدة عدم استلام ملفات القبول لطلاب الصفوف الأولى لجميع المراحل إلا بعد السداد عن طريق منافذ التحصيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، قيمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023/2024:-

مصروفات الصف الأول رياض أطفال:

سداد كامل = 305 جنيهات.

أبناء عاملين = 171.05 جنيه.

فئات معفاة = 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الابتدائي:

سداد كامل: 305 جنيهات.

أبناء عاملين = 171.05 جنيه.

فئات معفاة = 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الإعدادي:

سداد كامل : 205 جنيهات.

أبناء عاملين : 119.50 جنيه.

فئات معفاة : 34 جنيها.

مصروفات الصف الأول الثانوي العام

سداد كامل : 520 جنيها.

أبناء عاملين 292,95 جنيه.

فئات معفاة : 65.90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات

سداد كامل = 2220 جنيها.

أبناء عاملين = 1142.95 جنيه.

أبناء الشهداء = 65.90 جنيه.

فئات معفاة = 650.90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي الفني:

سداد كامل :220 جنيها.

أبناء عاملين : 135,46 جنيه.

فئات معفاة : 50,90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات

سداد كامل : 2020 جنيها.

أبناء عاملين : 1035,45جنيه.

فئات معفاة : 800,90 جنيه.