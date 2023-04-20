4 معاملات بنكية متاحة في إجازة عيد الفطر.. منها سداد المصروفات الدراسية

أتاحت البنوك عددا من الخدمات البنكية يمكن إجراؤها إلكترونيا خلال العطلات الرسمية والأعياد، نوضحها خلال السطور التالية حتى يتمكن الجميع من الاستفادة بها، وتشمل الآتي:

خدمة الإنترنت البنكية

تمكنك هذه الخدمة، من الاطلاع على كل ما يتعلق بحسابات البنكية، وإجراء العديد من المعاملات البنكية بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان، وفي أيام العطلات والاجازات الرسمية.

المحفظة الذكية «موبايل ويلد»

تتيح خدمة المحفظة الذكية، تحويل الأموال من محفظتك إلى محفظة أي عميل آخر، بالإضافة إلى دفع الفواتير، والمشتريات، وهناك طريقتان يمكن من خلالها شحن المحفظة، وذلك عن طريق ربط المحفظة بالحساب البنكي، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي أو ماكينة فوري.

الموبايل البنكي

تقدم الخدمة للعملاء إمكانية الاطلاع على الحسابات البنكية، وتحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر، وشراء أو كسر أي شهادات أو وديعة وغيرها من الأوعية الادخارية.

ماكينات الصراف الآلي

من خلال ماكينات الصراف الآلي، يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة، مثل خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر، إيداع شيكات (متاحة في بعض الماكينات) تحويل عملات (متاحة في بعض الماكينات).