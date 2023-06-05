«التعليم» توضح نسبة زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ نسبة الزيادة للمصروفات الدراسية المقررة سنويا للمدارس الدولية 7% وفقا للقرارات الوزارية، وهو ما أكد عليه الكتاب الدوري الذي صدر اليوم للوزير رضا حجازي.

مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم لـ«الوطن»، أنّ وزير التربية والتعليم، أصدر كتابا دوريا للتنبيه على المدارس الخاصة «عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية»، بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة وسيكون هناك تشديد في المتابعة على ذلك.

وتابع أنّ هناك تعليمات مشددة بأن تتولى جميع المديريات والإدارات التعليمية، متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014، و422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

شرائح زيادة المصروفات الخاصة والدولية

وتنص القرارات الوزارية الصادرة عام 2014، على أن تزيد المصروفات بنسبة 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، والمدارس التي تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط، كما تصل نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التي وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر، سواء خاصة أو دولية.

وأشار زلطة، إلى أنّ هناك توجيه للمدارس بإعلان مصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في مكان واضح داخل المدرسة، وعدم تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى تخالف المصروفات الدراسية المحددة، طبقا للقرارات الوزارية ونسب الشرائح الرسمية للزيادات المقررة.

وأكد المتحدث الرسمي للتعليم، أنّ هناك لجان من المديريات لمتابعة التزام المدارس الخاصة بالتعليمات والتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للنسبة القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.