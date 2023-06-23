وزيرة الخزانة الأمريكية: الصين تحقق تقدما في مكافحة الديون

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنّ القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد مرحلة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى إدخال الإصلاحات المالية المطلوبة عالميا، مشيرةً إلى أنه سيتم العمل على تطوير بنوك التنمية الدولية، والعمل على مواجهة تحديات المناخ والصحة، وعلى البنوك الإنمائية مواجهة هذه التحديات بسرعة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «على هذه البنوك أيضا أن تستأصل الفقر حتى تدفع النمو إلى الأمام، ونأمل بان النظام العام لهذه البنوك يخصص 200 مليارات دولار للقروض حتى نستثمر في المشكلات مثل تغيرات المناخ ونخرج الأشخاص من الفقر ونتفادى الجوائح في المستقبل ومشكلات أخرى».

توفير المشورة ومساعدة عمليات التنمية

وتابعت: «علينا أن ندخل إصلاحات عامة وتحسين بنية التمويل والتعامل مع عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنّ صندوق النقد الدولي يضطلع بدور هام في توفير المشورة ومساعدة عمليات التنمية، ولدينا مناقشات بناءة حتى نتيقن من أن الصندوق سيواصل إعطاء قروض ميسرة على المدى الطويل».

وأوضحت: «نوجه النداء لصندوق النقد الدولي حتى يتخذ كل التدابير اللازمة بغية تمويل التنمية والنمو الأخضر خلال السنوات المقبلة، ونوجه النداء للجهات المانحة حتى تساعد صندوق النقد الدولي من أجل تحقيق هذه الأهداف».

وأردفت: «نحن بحاجة إلى أن نعمل على المستوى العالمي، وهذا الأمر يتطلب تعاون كل الأطراف بحيث تصل إلى توافق في الرأي بخصوص القضايا المختلفة مثل الديون، والصين تحقق تقدما في مكافحة الديون، وبخصوص القطاع الخاص، فإننا بحاجة إلى شبكة وقيادة وسنخصص 1000 مليار دولار لإدارة هذه الصناديق، وهذا سيسمح لنا بالاستثمار في البلدان النامية والناشئة في السنوات المقبلة».