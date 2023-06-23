وزيرة الخزانة الأمريكية: تغير المناخ يضر الزراعة ويهدد الأمن الغذائي العالمي

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنّ الدول لا تستطيع تحقيق تقدم مستدام للقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إن لم تصمد للصدمات العالمية، وهذا شيء نحن متأكدون منه ورأينا أن الصدمات تحدث عندما لا نتوقع ذلك.

وأضافت في كلمتها بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن التحديات متزايدة، حيث وصف لها المزارعون الصغار الذين زارتهم في زامبيا الفيضانات والتغيرات الجوية وتأثيراتها على زراعتهم، وكل ذلك يتفق مع التحديات العالمية، وهناك كذلك تهديد على الصحة العالمية، وهذا الأمر يهدد الاقتصاديات والمجتمعات مثل جائحة كورونا التي أدت إلى أول زيادة في حدة الفقر شهدناها منذ عقود.

وأشارت إلى أن الصراعات والنزاعات لا تهدد البشرية فقط، لكنها تمنع النمو الاقتصادي أيضا وتسهم في النزوح والهجرة في مختلف أنحاء العالم.

ولفتت إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع حل المشكلات العالمية بمفردها، لأنها مشتركة بين الجميع، ومن ثم فإنه من الأساسي تطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف كي تستجيب للتحديات العالمية بسرعة وعلى نطاق كبير، وإلا فإن العالم لن يتمكن من تنفيذ أجندة التنمية، كما أن البنك الدولي يضطلع بمهمته ويتعامل مع التحديات العالمية، وهذا أمر أساسي لتحقيق الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر والتشارك في الرفاه والنمو.